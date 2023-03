Achtung: Trainer Filip Jicha vom THW Kiel warnt vor dem kommenden Gegner Dinamo Bukarest. Foto: Imago/Eibner up-down up-down Handball Champions League THW Kiel muss cool bleiben im Hexenkessel von Dinamo Bukarest Von Luca Sixtus | 21.03.2023, 17:05 Uhr

Für den THW Kiel beginnen mit dem Playoff-Hinspiel am Mittwochabend in der Champions League die Wochen der Wahrheit – auch in der Bundesliga. Der rumänische Meister Dinamo Bukarest bringt Qualität und Wucht mit, was nicht nur aufgrund des Trainers Xavier Pascual auf den FC Barcelona zurückzuführen ist.