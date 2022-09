Das Team von Trainer Filip Jicha konnte überzeugen – allerdings erst in der zweiten Halbzeit. Foto: Christian Modla/dpa up-down up-down Handball-Bundesliga 2022/23 THW Kiel widmet Sven Ehrig den Charakter-Sieg in Hannover Von Jannik Schappert | 25.09.2022, 16:20 Uhr

Der Rekordmeister dreht in Hannover einen späten Vier-Tore-Rückstand zum 29:27 und löst ein Versprechen an den am Kreuzband verletzten Sven Ehrig ein.