Noch entspannt: Andreas Wolff von KS Kielce. Foto: Imago/wolf-sportfoto

Geldsorgen bei THW-Kiel-Gegner Muss sich Nationaltorwart Andreas Wolff von KS Kielce einen neuen Verein suchen?

Von dpa Jannik Schappert | 09.02.2023, 10:57 Uhr

Den Club des Schlussmanns plagen akute Geldsorgen. Ein Star ist schon weg, weitere könnten folgen. Am Donnerstag ist Wolff mit Kielce in der Champions League zu Gast in Kiel.