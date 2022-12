Will gegen Wetzlar gewinnen: der Kieler Patrick Wiencek Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: THW Kiel zu Gast bei der HSG Wetzlar Von dpa | 04.12.2022, 11:34 Uhr | Update vor 19 Min.

Nach der Champions League Pleite gegen den FC Barcelona muss in der Bundesliga gegen Wetzlar ein Sieg her. Verfolgen Sie die Partie HSG Wetzlar gegen THW Kiel am Sonntag ab 14 Uhr im Liveticker auf shz.de.