Beim Spiel im Mai: Steffen Weinhold (THW Kiel) bekommt den Arm von Alexander Petersson (MT Melsungen) ins Gesicht. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: THW Kiel gegen MT Melsungen Von dpa | 07.12.2022, 14:04 Uhr

Nach dem Spiel in der Champions League gegen Nantes muss der THW Kiel am Sonntag gleich wieder im Liga-Alltag ran. Der Rekordmeister braucht gegen MT Melsungen einen Sieg, um an die Tabellenspitze zu kommen. Hier können Sie das Spitzenspiel ab 16.05 Uhr im Liveticker verfolgen.