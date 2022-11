Jubel auf der Kieler Bank, THW Kiel vs Rhein-Neckar Löwen, Handball-Bundesliga, Männer, Liqui-Moly-HBL, 8. Spieltag, Sai Foto: IMAGO/Holsteinoffice/Jörg Lühn up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: THW Kiel will mit Sieg gegen Lemgo Lippe an der SG vorbeiziehen Von dpa | 02.11.2022, 08:37 Uhr | Update vor 19 Min.

Rekordmeister THW Kiel hat in der Bundesliga den Lauf der Rhein-Neckar Löwen gestoppt. Um Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, müssen wichtige Punkte gegen Lemgo her. Das Spiel im Liveticker ab 20.30 Uhr.