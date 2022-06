Voller Vorfreude: THW-Kreisläufer Patrick Wiencek. FOTO: Imago/Holsteinoffice Handball Champions League Liveticker aus der Lanxess-Arena: Der THW Kiel trifft auf den FC Barcelona Von Holger Petersen | 16.06.2022, 14:33 Uhr

In Köln steigt am 18. und 19. Juni mit dem Final Four der Königsklasse das Saisonhighlight. Der THW kämpft am Samstag um 18 Uhr gegen Barcelona um den Finaleinzug.