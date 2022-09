Skandinavisches Sandwich: Der THW-Norweger Harald Reinkind (Mitte) steckt in der schwedischen Elverum-Zange von Daniel Blomgren (links) und Niclas Fingren fest. Foto: oer, ör up-down up-down Handball-Champions-League 36:26 gegen Elverum - THW Kiel startet mit Kantersieg in die Königsklasse und | 14.09.2022, 20:29 Uhr Von Oleg Strebos Joachim Hobke | 14.09.2022, 20:29 Uhr

Den Supercup haben die Handballer des THW Kiel bereits eingesackt, der Start in die Bundesliga-Saison ist mit drei klaren Siegen in drei Spielen eindrucksvoll geglückt – nun ist dem Team von Trainer Filip Jicha auch ein perfekter Auftakt in die Champions League gelungen. Der deutsche Rekordmeister bezwang den norwegischen Vertreter Elverum Handball nach einem souveränen Auftritt mit 36:26 (17:13). „Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit einem Sieg in die Champions-League-Saison gestartet sind“, meinte Jicha, dessen Team nach den Erfahrungen der Vorsaison mit „viel Respekt vor Elverum“ in die Partie gegangen war.