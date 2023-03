Domagoj Duvniak Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Handball Hamburgs Handballer am 27. Mai gegen den THW Kiel Von dpa | 16.03.2023, 17:32 Uhr

Das Nachholspiel in der Handball-Bundesliga zwischen dem HSV Hamburg und dem THW Kiel ist terminiert worden. Wie der HSVH am Donnerstag mitteilte, findet die Partie zwischen den Hanseaten und dem deutschen Rekordmeister jetzt am 27. Mai statt. Anwurf in der Arena im Volkspark ist um 20.30 Uhr.