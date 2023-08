Handball Elias Ellefsen á Skipagötu hat beim Rekordmeister THW Kiel viel vor Von Oleg Strebos | 15.08.2023, 15:17 Uhr Im Kreis der neuen Kollegen: Elias Ellefsen á Skipagötu will sich in Kiel schnell akklimatisieren. Foto: dpa/Gregor Fischer up-down up-down

Elias Ellefsen á Skipagötu will sich in der Handball-Bundesliga einen Namen machen. Dafür hat das Toptalent von den Färöern beim THW Kiel angeheuert und will mit seinem kreativen Stil das Spiel des deutschen Rekordmeisters bereichern.