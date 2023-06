Den Sieg gegen Wetzlar feierten die „Zebras“ noch etwas zaghaft, morgen wollen es die Kieler aber krachen lassen. Foto: Imago Images/Claus Bergmann up-down up-down Handball-Bundesliga THW Kiel will mit Sieg und gutem Gefühl zur Party kommen Von Oleg Strebos | 09.06.2023, 20:09 Uhr

Erst die Pflicht, dann die Party: In der Handball-Bundesliga ist den „Zebras“ der Titel zwar ohnehin so gut wie sicher, dennoch will sich der THW Kiel am Sonntag bei Frisch Auf Göppingen voll reinhängen und die große Meistersause mit einem Sieg einläuten.