Kehren als Kontrahenten nach Kiel zurück: Sander Sagosen (links) und Niklas Landin treffen in der Vorrunde mit Kolstad beziehungsweise Aalborg auf den THW. Foto: Imago Images/Eibner Champions League Der THW Kiel trifft auf Sander Sagosen und Niklas Landin Von Oleg Strebos | 27.06.2023, 12:04 Uhr

In der abgelaufenen Handball-Saison war für den THW Kiel in der Champions League im Viertelfinale Schluss. In der neuen Spielzeit starten die „Zebras“ einen neuen Angriff auf den Thron der Königsklasse. Am Dienstag wurden die Vorrundengruppen ausgelost. Es wird ein schnelles Wiedersehen mit zwei Superstars geben.