33:29-Sieg gegen TBV Lemgo Lippe Der THW Kiel arbeitet sich mit Routine aus der Krise Von Jan-Phillip Wottge | 22.10.2023, 18:48 Uhr Fünf Tore bei fünf Würfen gegen den TBV Lemgo Lippe: Kiels Schwede Karl Wallinius. Foto: Imago/Eibner up-down up-down

Der THW Kiel feierte in der Handball-Bundesliga einen 33:29-Arbeitssieg gegen den TBV Lemgo Lippe. Für die „Zebras“ war Niclas Ekberg mit 6/3 Toren erfolgreichster Werfer. Doch ein anderer Kieler machte in der Schlussphase Werbung in eigener Sache.