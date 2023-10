Liga-Mittelfeld und Pokal-Aus Das sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi zur Krise beim THW Kiel Von Oleg Strebos | 06.10.2023, 13:36 Uhr Angespannte Stimmung: Beim THW Kiel herrscht Unzufriedenheit – die Gesichter von Viktor Szilagyi (li.) und Filip Jicha belegen es. Foto: Sascha Klahn up-down up-down

Es rumort beim THW Kiel nach dem völlig überraschenden Pokal-Aus am Dienstag gegen die HSG Wetzlar. Im Interview erklärt Geschäftsführer Viktor Szilagyi, was er bereits am Sonntag in der Bundesliga gegen den HSV Hamburg von den Spielern des Handball-Rekordmeisters erwartet – und er äußert sich zu Trainer Filip Jicha.