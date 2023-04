So sehen Sieger aus: Die Triple-Mannschaft des THW Kiel feiert den Gewinn der deutschen Meisterschaft 1998. Foto: Imago/Claus Bergmann up-down up-down Triple vor 25 Jahren Als dem THW Kiel über Flensburg der große Coup im Handball gelang Von Jörg Lühn | 19.04.2023, 18:13 Uhr

Der Gewinn von gleich drei Wettbewerben in einer Saison ist in allen Sportarten etwas ganz Besonderes. Im Handball ist dem THW Kiel in der Spielzeit 1997/98 das Triple gelungen. Die „Zebras“ holten die deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal und den EHF-Cup – und dabei ärgerten sie ihren Rivalen SG Flensburg-Handewitt auch noch so dermaßen.