Intensives Duell: Domagoj Duvnjak vom THW Kiel (2. von links) foult Ferran Solé Sala von Paris St. Germain. Foto: Imago/Eibner

Handball Champions League 27:31 – THW Kiel und PSG liefern sich im Viertelfinale ein packendes Hinspiel Von Luca Sixtus | 10.05.2023, 22:24 Uhr

Noch ist alles drin. Der THW Kiel hat das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 27:31 (12:13) verloren. Es ist zwar nicht die Ausgangslage für das Rückmatch in einer Woche in Frankreichs Hauptstadt, die sich die „Zebras“ gewünscht hatten, doch die Hoffnung auf das Final Four in Köln lebt noch.