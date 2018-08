Neunter Sieg auf PGA-Tour : Thomas triumphiert bei World Golf Championship in Ohio

Der US-Amerikaner Justin Thomas hat mit einer beeindrucken Vorstellung die hoch dotierte World Golf Championship im US-Bundesstaat Ohio gewonnen.

von dpa

06. August 2018, 07:26 Uhr

Dem 25-Jährigen reichte im Firestone Country Club in Akron eine ordentliche 69er-Schlussrunde, um sich mit insgesamt 265 Schlägen deutlich vor seinem Landsmann Kyle Stanley (269) durchzusetzen. Für seinen neunten Erfolg auf der lukrativen US-Tour kassierte der neue Weltranglisten-Zweite ein Preisgeld von 1,7 Millionen US-Dollar.

Thomas gelang mit dem Sieg bei dem mit zehn Millionen US-Dollar dotierten Einladungsturnier eine gelungene Generalprobe für die PGA Championship. Beim vierten Major-Turnier des Jahres, das ab Donnerstag in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ausgespielt wird, ist der US-Amerikaner Titelverteidiger. Deutsche Golfprofis waren beim Turnier in Akron nicht am Start.