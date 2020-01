Basketball : Theis und die Celtics verlieren NBA-Spitzenspiel

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NBA kassiert.

Avatar_shz von dpa

17. Januar 2020, 08:08 Uhr

Der Rekordmeister unterlag 123:128 bei den Milwaukee Bucks, die ihrerseits den fünften Erfolg nacheinander einfuhren. Besonders in der ersten Halbzeit hatten die Gäste große Probleme, so dass das beste Team der Eastern Conference auf 76:58 davonzog. Nach der Pause bewiesen die Celtics Moral und kämpften sich wieder zurück.

Der 27 Jahre alte Theis trug mit zwölf Punkten und zehn Rebounds seinen Teil zur Aufholjagd bei. Letztendlich gelang Boston, das im Osten mit 27 Siegen und 13 Niederlagen auf Platz drei liegt, aber nicht mehr die Wende.

Die Golden State Warriors schrammten nur knapp an einer Überraschung gegen die Denver Nuggets vorbei. Obwohl der weiterhin stark ersatzgeschwächte Vorjahresfinalist bis weit in die Schlussphase hinein geführt hatte, unterlag er am Ende daheim mit 131:134 nach Verlängerung und bleibt damit auf dem letzten Platz im Westen.