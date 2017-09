Meier beim FCK unter Druck : SV Sandhausen löst Holstein Kiel als Tabellenführer ab

Choaten sorgten mit einem Platzsturm in Kiel für unschöne Szenen. Aufsteiger Holstein kassierte danach ein 0:1 gegen St. Pauli und verlor die Tabellenführung an Sandhausen. In Kaiserslautern steht Coach Meier nach einem 0:2 gegen Aue unter erheblichem Druck.