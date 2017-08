Rudy mit Vorlage : Süle erzielt erstes Tor der 55. Bundesliga-Saison

Niklas Süle hat das erste Tor in der 55. Saison der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Neuzugang des FC Bayern München traf am Freitagabend für den deutschen Meister in der neunten Minute des Eröffnungsspiels gegen Bayer Leverkusen.