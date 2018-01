Vierschanzentournee : Erstes Training in Innsbruck trotz starker Winde gestartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Jan.2018 | 12:35 Uhr

Ob die für 14.00 Uhr geplante Qualifikation für das Bergisel-Springen an diesem Donnerstag stattfinden kann, war zunächst unklar. Rund um die Schanze in Tirol herrschten am Vormittag starke Winde. Für den Nachmittag waren gar orkanartige Böen vorhergesagt. Durch das Sturmtief «Burglind», das sich derzeit über Süddeutschland und Österreich ausbreitet, sieht es auch für Donnerstag nicht gut aus.