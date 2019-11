Dellings Arena : Projektleiter Klinsmann und die Nachhaltigkeit

Avatar_shz von

30. November 2019, 16:16 Uhr

Obwohl Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre heute bei Hertha BSC sein vielleicht entscheidendes Job-Erhaltungs-Spiel bestreitet, werden die meisten Kameras nicht auf ihn gerichtet sein. Die schillernde Figur agiert auf Berliner Seite: Jürgen Klinsmann. Für den zuletzt als allzeit gut gelaunten TV-Experten auftretenden 55-Jährigen ist es aber nicht mehr und nicht weniger als der Start in ein weiteres Projekt.

Klinsmann hat fast immer in befristeten Engagements gedacht. Ausnahme: 2008. Da heuerte er als Trainer beim FC Bayern an, um den Club nachhaltig zu modernisieren. Den Start gestaltete er medienwirksam mit Buddha-Statuen im Spielertrakt und emotionalen Motivationsansprachen an die Mannschaft. Ein Dreivierteljahr später, als kein Titel mehr in Sicht und die Champions-League-Qualifikation in Gefahr war, endete die einmalige Langfrist-Strategie doch wieder als befristetes Projekt.

Klinsmann weiß, dass Projektarbeit diverse Vorteile hat – für den Projektleiter. Der kann fokussiert und befristet arbeiten, fängt bei Null an und geht in jedem Fall reicher – mindestens um das Salär und eine neue Erfahrung. Insbesondere im Fußball aber bringt Projektarbeit den Auftraggeber nur in Ausnahmefällen weiter, weil die wichtigste Komponente fehlt: Nachhaltigkeit.

Zugegeben, 2004 war das anders. Damals lag die deutsche Nationalelf am Boden. Spielerisch und mental hatten die zurückliegenden Jahre trotz der Vizeweltmeisterschaft 2002 eine Visions-Wüste hinterlassen. Klinsmann stieß in die Lücke, sprach als Bundestrainer von den Stärken seiner Spieler und versuchte, deren Schwächen nicht zu thematisieren. Um die Defizite abzustellen, holte er Joachim Löw mit ins Boot. Fortan begeisterte Klinsmann die Profis , und der heutige Bundestrainer Löw schulte sie.

Das Ergebnis war das Sommermärchen 2006. Damit war für Klinsmann aber das Projekt auch schon wieder beendet. Dass es trotzdem eine nachhaltige Fortsetzung fand, ist besonders Löw zu verdanken.

Ob ein ähnlicher Effekt bei Hertha BSC eintritt, ist die große Frage. Im Tagesgeschäft Bundesliga sind Klinsmanns Fähigkeiten als Motivator zwar auch wichtig, aber sie nutzen sich schneller ab. Es gibt so gut wie keine Akku-Aufladepausen. Außerdem heißt der neue Mann für die Exekutive jetzt Alexander Nouri, der den Nachweis nachhaltiger Qualitätsarbeit in Bremen und Ingolstadt nicht erbringen konnte.

Die Chance liegt ausschließlich im ergänzenden Zusammenwirken. Das hat Klinsmann erkannt und deshalb auch noch die Zugpferde Andreas Köpke als Torwarttrainer und Arne Friedrich als Teammanager motiviert, mitzumachen. Für Klinsmann ist das Ganze zweifellos ein spannendes, für das eigene Ansehen aber auch nicht ganz ungefährliches Projekt. Für Nouri und Friedrich ist es die Chance auf weitere, langfristige Engagements. Ihre Handschrift wird man aber erst nach einem Wintertrainingslager beurteilen können.

Ein neuer Spirit jedoch muss von Anfang an spürbar sein. Ein Sieg heute wäre enorm wertvoll für Hertha und das Projekt Klinsmann – und zugleich zerstörerisch für das Gesamtwerk Favres in Dortmund.





TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen