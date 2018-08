„Langeweile wird es nicht geben“

HBL-Präsident Uwe Schwenker rechnet mit spannendem Titelkampf in der Handball-Bundesliga und freut sich riesig auf die WM

von Holger Loose

22. August 2018, 21:48 Uhr

Schon einen Tag vor der Fußball-Bundesliga startet heute die Eliteklasse der Handballer mit drei Spielen in die neue Saison. Und die verspricht wieder jede Menge Spannung. Uwe Schwenker zählt vier bis fünf Mannschaften zum engeren Favoritenkreis. Der Präsident des Ligaverbandes der Handball-Bundesliga (HBL) hat sich mit dieser Zeitung unter anderem über die kommende Spielzeit, die Terminhatz und die bevorstehende Weltmeisterschaft im eigenen Land unterhalten.

Herr Schwenker, morgen startet die Bundesliga in die neue Saison, für Sie immer noch die stärkste Handball-Liga der Welt?

Was die Stärke in der Breite, den medialen Auftritt und die Zuschauerresonanz betrifft, sicherlich immer noch die stärkste Liga der Welt.



Obwohl in den vergangen beiden Jahren keine deutsche Mannschaft beim Final Four der Champions League vertreten war?

Das ist natürlich nicht der Anspruch, den wir haben und den die Clubs haben. Wenn wir eine führende Handballnation sein wollen, dann brauchen wir eine starke Nationalmannschaft, und unsere Topclubs sollten im Finale der Champions League dabei sein.



Es häufen sich Klagen, dass es der Bundesliga an Topstars fehlt. Die würden inzwischen lieber ihr Geld in Frankreich, Spanien, Polen oder Ungarn verdienen.

Der Eindruck täuscht. Auch die Bundesliga hat eine Reihe von Topstars. Sowohl in Flensburg als auch in Kiel oder bei den Rhein-Neckar Löwen gibt es absolut herausragende Spielerpersönlichkeiten. Gleichwohl finde ich es gut, dass die Leistungsdichte in Europa größer geworden ist. Von 2012 bis 2014 sind drei verschiedene deutsche Mannschaften Champions-League-Sieger geworden. Da ist es doch nur gut, dass in anderen Ligen eine ganze Menge passiert. Und ich bleibe dabei: Verstecken müssen wir uns nicht. Die Bundesliga ist international absolut konkurrenzfähig. Dazu kommt eine 2. Handball-Bundesliga, die noch nie stärker war.



National scheint es so, als wäre die Spitze breiter geworden. Gut für die Liga?

Absolut. Es war wieder oben wie unten super eng. Das ist natürlich genau das, was sich die Fans in den Arenen und vor den Bildschirmen wünscht. Diese Ausgeglichenheit auf hohem Niveau wünscht sich auch das übrige Umfeld. Ich glaube, dass das auch in dieser Saison so bleiben wird. Die Spitze ist eng zusammen. Es gibt vier, fünf Mannschaften, die um den Titel mitspielen können. Langeweile wird es nicht geben.



Trotzdem tippen für die neue Spielzeit die meisten Trainer auf einen alten Bekannten als Meister, den THW Kiel. Auch Ihr Favorit?

Ja, die Titelvergabe wird über den THW Kiel gehen. Die Kieler gehören zum ganz engen Favoritenkreis. Aber auch die Rhein-Neckar Löwen sind gut aufgestellt. Die Flensburger sind nach dem Umbruch ebenfalls nicht zu unterschätzen. Magdeburg und Berlin sind dabei. Aber der THW ist natürlich ein bisschen unter Druck. Vom Selbstverständnis des THW will und muss man in der Champions League dabei sein, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Deswegen muss man schon um den Titel spielen.



Da ist der Druck beim Titelverteidiger sicher nicht so groß?

Die Flensburger haben sich gut verstärkt. Sie haben im Wesentlichen ihre erste Sieben zusammengehalten, haben auf der Torhüterposition gute Leute verpflichtet. Perspektivisch hat der Meister eine tolle Mannschaft zusammen. Jetzt muss man sehen, wie schnell SG-Trainer Maik Machulla es schafft, wieder eine gewisse Kontinuität und Homogenität ins Team zu bekommen. Flensburg hat über Jahre immer auf hohem Niveau gespielt und wird auch diese Saison wieder eine positive Rolle spielen.



Gerade die Topclubs werden physisch und psychisch wieder an ihre Grenzen gehen müssen. Gehört die Terminhatz einfach zum Handball in Deutschland dazu? Muss nicht auch die HBL etwas tun, um die Spieler zu schützen?

Das ist ein sehr komplexes Thema. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Spiele eigentlich nicht gestiegen. Und auch die anderen Nationen haben eine Vielzahl von Spielen. Das Problem bestand vielmehr in einem nicht abgestimmten Terminplan. Das wird sich ändern. Auf europäischer Ebene werden die Heimspiele der deutschen Clubs im Wesentlichen auf einem Mittwoch stattfinden, die Auswärtspartien sind sonntags terminiert, sodass es mehr Planungssicherheit geben dürfte.

Ich glaube, die Anzahl der Spiele ist das eine, schlimmer sind aber die damit verbundenen Reisestrapazen. Da gilt es aus meiner Sicht für die Clubs – auch wirtschaftlich – anzusetzen, um auch das Reiseprozedere schneller und komfortabler zu gestalten, auch dies würde eine deutliche Entlastung mit sich bringen.



Sie sprechen den Terminplan an. In der vergangenen Saison waren für die Rhein-Neckar Löwen ein Bundesligaspiel (beim THW) und eine Champions-League-Partie (in Kielce) an einem Tag angesetzt. Die Europäische Handballföderation (EHF) und HBL schoben sich gegenseitig den schwarzen Peter für diese peinliche Termin-Posse zu. Ist ein ähnliches Szenario für die kommende Saison ausgeschlossen?

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass so etwas nicht wieder vorkommen wird. Sollte ein ähnlicher Fall drohen, kann die EHF einen Heimrechttausch vornehmen. Seinerzeit hing es ja auch ganz eng mit dem Fernsehspiel THW Kiel gegen die Löwen zusammen, das statt Fußball zur Sportschau-Zeit ins Programm der ARD genommen wurde. Was nie komplett kommuniziert wurde: Beide Clubs haben im Wissen um die Kollision mit der Champions League das Spiel in der Bundesliga gewollt. Das heißt, sie sind sehenden Auges auf diese Situation zugegangen. Das darf man nicht vergessen. Das immer nur auf die EHF und die HBL zu schieben, ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Ich bin aber sicher, dass alle Beteiligten, auch die HBL, aus dieser Situation gelernt haben.



Ein Blick auf den Januar 2019: Wie wichtig ist die WM in Deutschland und Dänemark für den Handball hierzulande?

Das ist natürlich ein Leuchtturmprojekt. Wir sind mit unserem Nachbarn Dänemark Gastgeber einer Weltmeisterschaft. Man muss sich nur daran erinnern, wie groß die Begeisterung 2007 bei der Heim-WM in ganz Deutschland war. Das war ein Riesenerfolg für den gesamten deutschen Handball, mit allen positiven Auswirkungen, die solch ein Titelgewinn mit sich bringt. Hinzu kommt, dass es uns und dem Deutschen Handballbund gelungen ist, die Euro 2024 nach Deutschland zu holen. Diese Highlights bieten sehr großes Potenzial für den Handball in Deutschland.