Kopfstoß und Ausrutscher

Avatar_shz von

10. Januar 2020, 07:56 Uhr

Es war schon einige Monate her, dass ich eine Ferienwohnung in einer ruhigen Nebenstraße in Trondheims Zentrum gebucht hatte. Sonst hätte es mich wohl weniger überrascht, dass sich das Bett auf einer Zwischendecke direkt unter dem Dachgiebel befindet – zu erreichen über eine Leiter mit 90-Prozent-Steigung. Oben angekommen, gleicht es einer gymnastischen Meisterleistung, sich auf die Matratze zu winden. Aber obwohl es gleich neben dem Bett zweieinhalb Meter in die Tiefe geht, habe ich gut geschlafen. Leider habe ich beim Aufstehen den Balken über meinem Kopf vergessen. Rums!

Mit einem Missgeschick wollte ich mich noch nicht zufrieden geben. Als ich später am Morgen zielstrebig Richtung Halle ging, um meine Akkreditierung abzuholen, wurde ich daran erinnert, was bei Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt passiert. Mein rechtes Bein schnellte auf dem spiegelglatten Asphalt nach oben, die Arme kreisten wie wild durch die Luft und erst nach einer gefühlten Ewigkeit kriegte ich gerade noch die Kurve. Schnell vergewisserte ich mich, dass mich auch ja niemand gesehen hatte – und blickte direkt ins Gesicht eines breit grinsenden Mannes.