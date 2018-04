Bundesliga-Kolumne : Klassen-Kampf, Finanz-Jongleure, Top-Spiel

Die Zitterpartie um den HSV geht weiter. Es gibt jedoch auch positive Nachrichten, meint Jürgen Muhl.

von Jürgen Muhl

23. April 2018, 10:17 Uhr

Aufholjagd: Gäbe es den HSV nicht, würde diese Saison als eine der langweiligsten Spielzeiten in die Bundesliga-Geschichte eingehen. Bestes Beispiel: Die Bayern gewinnen auch mit einer Reisemannschaft ohne Probleme in Hannover. Das A-Team wurde geschont für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch gegen Real Madrid. Was die Dominanz des Rekordmeisters in Deutschlands Eliteliga nur allzu deutlich aufzeigt. Ein Klassenkampf um den Meistertitel findet seit Jahren nicht mehr statt.

Klassenkampf gibt es dafür in Hamburg in doppelter Ausgabe. Der HSV schöpft plötzlich wieder Hoffnung im Abstiegskampf von Liga eins, eine Klasse darunter bangt der Rivale von der Reeperbahn um seine Zukunft. Läuft es in den letzten drei Spielen weiter so schlecht, findet sich der FC St. Pauli in der 3. Liga wieder.

Das ist jene Spielklasse, in die der SC Weiche Flensburg 08 so gern aufsteigen möchte. Die Flensburger spielen – nach Holstein Kiel – in Schleswig-Holstein den erfolgreichsten Fußball, ohne dass dies von der Stadt ausreichend unterstützt wird. Im Gegenteil: Sollte Weiche Flensburg Regionalliga-Meister werden, und darauf deutet einiges hin, müssen die Feierabendkicker ihr Relegationshinspiel gegen Energie Cottbus in einer fremden Stadt austragen. In Kiel, Lübeck oder Hamburg. Oder sonstwo. Im eigenen Stadion fehlen Flutlicht und andere zeitgemäße Einrichtungen.

Die Stadt Flensburg hat den Fußball über Jahre vernachlässigt und lässt sich von Weiches Erfolg nicht aus der Ruhe bringen. Auch das ist eine Art von ungerechtem Klassenkampf.

Zitterpartie für den HSV

Zitterpartie: Die geht für den HSV weiter. Und doch gibt es positive Schlagzeilen. Bereits während der Woche sorgten die Hanseaten für eine Überraschung: Der hochverschuldete Bundesligist hat die Lizenz sowohl für die 1. als auch für die 2. Bundesliga ohne Auflagen erhalten. Donnerwetter! Und das nach der Ansage von Milliardär Klaus-Michael Kühne, dem HSV keine weiteren Millionen zur Verfügung stellen zu wollen. Wie die HSV-Finanzjongleure das wohl hinbekommen haben. Erstklassige Arbeit, muss man konstatieren.

Andere Vereine allerdings vermuten eine Bevorteilung des Hamburger Traditionsvereins – auch auf dem Spielfeld. Es ist kein Geheimnis, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) den HSV gern in der höchsten Klasse halten würde. Zu gut sind die TV-Quoten, die Zuschauerzahlen und die Rahmenbedingungen im schönen Volksparkstadion. Selbst auswärts füllt der HSV die Stadien. Dieser HSV müsste doch zu retten sein. Mit allen Mitteln.

Holstein Kiel heiß auf Aufstieg

Holsteiner Masters: So könnte man die Topbegegnung heute Abend zwischen der KSV Holstein und dem 1. FC Nürnberg bezeichnen. Gewinnen die Kieler, stünden sie drei Spieltage vor Saisonschluss auf einem direkten Aufstiegsplatz. Verlieren sie, geht es weiter um Rang drei. Holstein hat die Aufregung um den scheidenden Trainer Markus Anfang kompensiert, wie zu hören und zu beobachten ist. Die Mannschaft ist heiß auf einen möglichen Aufstieg. Hochstimmung im altehrwürdigen Holstein-Stadion.