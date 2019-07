4. Sylter Strandgespräch : Sommer, Sonne, Strandgespräch

Eine illustre und kompetente Gesprächsrunde diskutiert im Sylter Kult-Restaurant „Sansibar“ über aktuelle Sportthemen

Sylter Traumwetter, eine äußerst illustre Talkrunde und jede Menge spannende Gesprächsthemen aus dem Bereich Sport: Das 4. Sylter Strandgespräch im Kult-Restaurant „Sansibar“ hat alle Erwartungen mehr als erfüllt.

Jürgen Muhl, stellvertretender Chefredakteur und Sportchef des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z), unterhielt sich mit den TV-Größen Johannes B. Kerner und Gerhard Delling sowie mit Sansibar-Inhaber Herbert Seckler, Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke, HSV-Clubmanager Bernd Wehmeyer, Handball-Experte Thorsten Storm, dem Beiratsvorsitzender des deutschen Handballmeisters SG Flensburg-Handewitt, Boy Meesenburg, sowie dem Aufsichtsratschef des THW Kiel, Dr. Marc Weinstock, über den bevorstehenden Start in der Fußball-Bundesliga, über die starke 2. Liga und das Sorgenkind Hamburger SV, über das Handball-Hoch im Norden und vieles mehr.

Besonders wohl fühlte sich Weinstock in der Location. Seine DSK/BIG-Unternehmensgruppe plant in List auf Sylt mit dem „Dünenpark“ in der ehemaligen Marineversorgungsschule ein außergewöhnliches Wohnprojekt, das auch Insel-Bewohnern Vorzüge verspricht. In der Diskussion aber hatte der Sport das Wort. Zum Schluss ging es dann sogar noch in einer Wette um eine Kiste Rotwein – einen guten, versteht sich.