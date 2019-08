Transfermarkt : Sky: FC Bayern und Lille einigen sich auf Sanches-Wechsel

Der Wechselwunsch von Renato Sanches scheint sich doch noch vor Ende der Transferfrist zu erfüllen. Den Portugiesen zieht's vom FC Bayern weiter nach Frankreich.

von dpa

23. August 2019, 10:47 Uhr

Ein Wechsel des unzufriedenen Fußball-Profis Renato Sanches vom FC Bayern München zum französischen Vizemeister OSC Lille rückt anscheinend näher.

Nach Informationen des TV-Senders Sky haben sich der deutsche Rekordmeister und Lille «grundsätzlich» auf einen Wechsel des 22 Jahre alten Portugiesen geeinigt. Die Ablöse werde 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen betragen, meldete der Sender.

Nach der Klärung abschließender Details sei spätestens bis Samstag mit einer kompletten Übereinkunft zu rechnen. Sanches dürfte dann schon beim Bundesligaspiel der Bayern am Samstagabend beim FC Schalke 04 nicht mehr dabei sein. Der Spieler steht laut Sky derzeit noch mit seinem möglichen neuen verein in finalen Gesprächen über die Vertragsmodalitäten. Eine Einigung stehe aber kurz bevor.

Die gewöhnlich gut unterrichtete französische Sportzeitung «L'Equipe» hatte am Donnerstagabend über Verhandlungen zwischen Lille und Bayern berichtet. Dabei wurde eine Ablöse von 25 Millionen Euro genannt.

Bayern-Trainer Niko Kovac hatte am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Schalke-Spiel einen Transfer von Sanches nicht ausgeschlossen. «Wir haben bis zum 2. September noch ein Fenster auf. Und man kann in diesem Geschäft nie davon hundertprozentig ausgehen, dass es jetzt zu Ende ist», sagte Kovac. Er bestätigte, dass bei dem Spieler eine «Unzufriedenheit» über seine Situation in München bestehe.

«Bei großen Clubs ist die Konkurrenzsituation groß. Wir werden abwarten, wir legen den Fokus erstmal auf das Schalke-Spiel. Alles andere wird kommen», erklärte Kovac zum weiteren Vorgehen. Sanches hatte in der Saisonvorbereitung einmal mehr auf einen Wechsel gedrängt. Der war ihm vom Verein aber verwehrt worden.

Sanches hatte sich nach dem 2:2 gegen Hertha BSC zum Liga-Auftakt über seinen Kurzeinsatz öffentlich beklagt. Dafür war er von der Vereinsführung gerügt worden. Zudem schwänzte er ein kurzes Training der Reservisten direkt nach dem Spiel im Stadion, was ihm eine Geldstrafe eintrug, wie Kovac am Donnerstag bestätigte.

Sanches war vor drei Jahren als Toptalent für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach München gewechselt. Durchsetzen konnte er sich nicht. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

Nach der Verpflichtung des 20 Jahre alten Mittelfeldtalentes Michaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach könnten die Bayern Sanches nun eher ziehen lassen.