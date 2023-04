Torhungrig: Emil Jakobsen erzielte schon vor der Pause sieben Tore für die SG Flensburg-Handewitt. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Zum Nachlesen Viertelfinale der European League Liveticker zum Nachlesen: SG Flensburg-Handewitt gewinnt bei BM Granollers Von Jannik Schappert | 07.04.2023, 11:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Final Four in der eigenen Halle ist nur noch einen Schritt entfernt. Im Viertelfinalhinspiel der European League besiegte die SG BM Granollers mit 31:30. Das zweite Duell steigt am 18. April um 20.45 Uhr in der Campushalle.