„Co“ von Interimschef Mark Bult (li.) ist in den kommenden Wochen Flensburgs Torwarttrainer Michael Bruun. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Trainer-Debüt gegen MT Melsungen Was Mark Bult auf die Schnelle bei der SG Flensburg-Handewitt verändern will Von Jannik Schappert | 03.05.2023, 18:15 Uhr

Am Donnerstag ist der Niederländer in Spiel eins nach der Entlassung von Maik Machulla zum ersten Mal als Chefcoach in der Verantwortung. Bult hat einige Verbesserungspotenziale ausgemacht. Was er von seiner Mannschaft fordert.