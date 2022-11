Göran Sögard war ein Beispiel für funktionierende Rotation bei der SG. Der Norweger, der eine Woche krank, war investierte viel Energie und traf sechs Mal gegen den ASV Hamm. Foto: Michael Staudt up-down up-down Handball-Bundesliga Warum SG-Trainer Maik Machulla seiner Mannschaft wieder vertraut Von Jan Wrege | 04.11.2022, 15:14 Uhr

Drei Spiele in fünf Tagen – der neue Rhythmus ist der SG Flensburg-Handewitt besser als erwartet bekommen. Nach den Erfolgen in Wetzlar am Sonntag und gegen das französische Team PAUC Handball am Dienstag war das 37:23 gegen den ASV Hamm-Westfalen in der Bundesliga am Donnerstag der bisher höchste Saisonsieg.