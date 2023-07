SG-Neuzugang Kay Smits steigt in den Mannschaftsbus. Im Gepäck: das eigene Kissen. Hinter dem Niederländer wartet Simon Pytlick. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Vorbereitung auf Saison 2023/24 Trainingslager der SG Flensburg-Handewitt in Lübeck hat begonnen Von Jannik Schappert | 25.07.2023, 12:30 Uhr

Seit etwas über einer Woche schwitzen die Profis des Bundesligisten in der Vorbereitung. Am Dienstag begann das Trainingslager in Lübeck, wo die SG-Handballer bis zum 28. Juli trainieren und ihr erstes Testspiel mit ihrem neuen Trainer bestreiten.