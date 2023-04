Anatomische Besonderheiten und jede Menge knackige Zwei- bzw. Dreikämpfe verspricht das Nord-Derby mit Nikola Bilyk (li.) und Hendrik Pekeler (re.) vom THW Kiel sowie Simon Hald von der SG Flensburg-Handewitt. Foto: Michael Staudt up-down up-down Live: So., 13:50 Uhr SH-Duell mit Final-Charakter THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt – das Nord-Derby im Liveticker Von Jannik Schappert | 21.04.2023, 10:48 Uhr

Der THW will die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behaupten, die SG sucht einen Ausweg aus dem sportlichen Tal. Das 108. Nord-Derby am Sonntag, 23. April, hat Final-Charakter. Im Liveticker ab 13.50 Uhr verpasst Ihr nichts.