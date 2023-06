Dierk Schmäschke ist als Präsident noch nah dran am Geschehen bei der SG Flensburg-Handewitt. Foto: nordlyset-fotografie.com up-down up-down Interview SG Flensburg-Handewitt So denkt SG-Präsident Dierk Schmäschke über den Trainerwechsel und die Saison Von Jan Wrege | 12.06.2023, 15:59 Uhr

Vor einem Jahr hat Dierk Schmäschke die Geschäftsführung der SG Flensburg-Handewitt an Holger Glandorf abgegeben und ist in das neu geschaffene Amt des SG-Präsidenten gewechselt. Öffentlich trat der 65-Jährige seltener in Erscheinung, wirkte dafür aber hinter den Kulissen. Wir wollten wissen, wie Schmäschke diese erste Saison seit vielen Jahren ohne operative Verantwortung erlebt hat.