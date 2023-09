Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt will nicht wieder in Lemgo stolpern Von Holger Petersen | 10.09.2023, 20:05 Uhr SG-Coach Nicolej Krickau fordert von seinen Spielern den vollen Fokus auf Lemgo. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Nach dem Derbysieg ein „Angstgegner“: Die SG Flensburg-Handewitt will am Montag endlich wieder in Lemgo gewinnen. Zuletzt war das im Mai 2021 gelungen.