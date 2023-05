Flensburgs Linksaußen Emil Jakobsen zeigte zuletzt Schwächen im Abschluss. Foto: Michael Staudt up-down up-down Zu Gast bei GWD Minden SG Flensburg-Handewitt: Platz vier sichern, Abschlussschwäche hinter sich lassen Von Jannik Schappert | 10.05.2023, 17:58 Uhr

In den zurückliegenden Spielen hatten Emil Jakobsen und Co. Probleme, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Woran es liegt? Interimstrainer Mark Bult rätselt. Für das Spiel in Minden fordert er große Bereitschaft von seiner Mannschaft.