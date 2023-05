Gestolpert in Berlin: Mads Mensah und die SG Flensburg-Handewitt. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down 33:37 bei den Füchsen Berlin SG Flensburg-Handewitt verliert die Champions League aus den Augen Von Jannik Schappert | 07.05.2023, 15:34 Uhr

Keine Punkte in der Hauptstadt: Flensburg hat das Topspiel der Handball-Bundesliga in Berlin verloren und wird aller Voraussicht nach eine weitere Saison in der European League bestreiten.