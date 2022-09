Frustrierte Flensburger: (v. li.) Franz Semper, Anton Lindskog, Mads Mensah und Johannes Golla. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Handball-Bundesliga 2022/23 Aussprache in der Kabine und Selbstkritik – SG Flensburg-Handewitt hadert mit Löwen-Niederlage Von Jannik Schappert | 25.09.2022, 14:37 Uhr

Das 27:28 in Mannheim bringt die ambitionierte Mannschaft von Maik Machulla früh in der Saison in Bedrängnis. Nach dem Spiel gab es intern und extern klare Worte.