SG Flensburg-Handewitt legt los Videointerview mit neuem SG-Trainer Nicolej Krickau und Kapitän Johannes Golla Von Marie Gloe | 17.07.2023, 18:41 Uhr

Sie sind zwei der prägenden Figuren bei der Neuaufstellung der SG Flensburg-Handewitt, nachdem sich in der vergangenen Saison in nur zwei Wochen alle sportlichen Ziele in Luft auflösten. Nicolej Krickau und Johannes Golla haben mit shz.de gesprochen.