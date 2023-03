Gegenseitiges Abklatschen der Spieler der SG Flensburg-Handewitt nach dem Sieg in Lissabon. Foto: nordlyset-fotografie.com up-down up-down Handball Lehrstunde für Lissabon: SG Flensburg-Handewitt will sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen Von Holger Petersen | 22.03.2023, 17:23 Uhr

Der Bundesligist steht nach dem 39:26-Sieg im Hinspiel gegen Benfica Lissabon so gut wie im Viertelfinale der European League. Das Team will aber auch das Rückspiel in einer Woche auf sehr professioneller Art angehen.