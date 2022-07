Im neuen Gewand: Die SG-Profis Lasse Möller, Johan Hansen und Johannes Golla. FOTO: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Handball-Bundesliga 2022/23 So sieht das neue Trikot der SG Flensburg-Handewitt aus Von Jannik Schappert | 22.07.2022, 18:10 Uhr

Zu Hause in blau, auswärts in weiß – so will die SG wieder um Titel spielen. Optische Details mit Heimatbezug sollen Symbolcharakter haben.