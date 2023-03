Simon Pytlick gilt als Baustein für eine erfolgreiche Flensburger Zukunft. Foto: Imago/TT up-down up-down Juwel kommt im Sommer von GOG Simon Pytlick sagte der SG Flensburg-Handewitt schon vor der WM zu Von Jannik Schappert | 16.03.2023, 18:41 Uhr

Mit dem Transfer des dänischen Toptalents sorgte die SG für Aufsehen in der Handball-Welt. Am Donnerstag erklärte Trainer Maik Machulla, dass Pytlick schon vor der WM seine Zusage für 2024 gegeben hatte. Der frühere Wechsel schon in diesem Sommer kam hinterher zustande. Was wird nun aus Aaron Mensing?