Wieder kein Auswärtssieg Schwache SG Flensburg-Handewitt patzt beim TVB Stuttgart Von Jannik Schappert | 08.10.2023, 19:51 Uhr Teitur Einarsson war im rechten Rückraum der SG Flensburg-Handewitt als Vertreter des kranken Kay Smits gefordert. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down

Im vierten Auswärtsspiel der Saison ist der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga wieder kein Sieg geglückt. Am Sonntagabend verloren Johannes Golla und Co. nach einer teils desolaten Abwehrleistung beim TVB Stuttgart.