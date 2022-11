Augen zu und durch: Aaron Mensing war ein Lichtblick bei der SG, die in dieser Saison instabil bleibt. Foto: Imago Images/Eibner up-down up-down Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt bleibt instabil – Unentschieden bei MT Melsungen Von Jannik Schappert | 20.11.2022, 13:15 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Mannschaft von Maik Machulla kommt in Kassel nicht über ein 25:25 hinaus. Alles in Frage stellen will der SG-Trainer deshalb nicht.