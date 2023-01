Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt wurde am Freitag an der linken Hand operiert. Foto: Imago/Bildbyran up-down up-down SG Flensburg-Handewitt „Erfolgreiche Operation“ – Jim Gottfridsson meldet sich aus dem Krankenhaus Von Jannik Schappert | 27.01.2023, 14:16 Uhr

Der Flensburger Spielmacher veröffentlicht in den Sozialen Medien ein Foto aus dem Handcenter in Göteborg, wo er am Freitagvormittag an der gebrochenen linken Hand operiert wurde.