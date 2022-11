Noch zum Zuschauen verurteilt: der verletzte Jim Gottfridsson. Foto: nordlyset-fotografie.com up-down up-down SG Flensburg-Handewitt Jim Gottfridsson: „Mein Ziel ist das Spiel in Ystad“ Von Holger Petersen | 18.11.2022, 19:12 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt steht am Sonntag vor einer hohen Auswärtshürde. Um 14 Uhr geht es bei der MT Melsungen (7. Platz) um wichtige Punkte in der Handball-Bundesliga. Nicht dabei sein kann Regisseur Jim Gottfridsson. Unser Mitarbeiter Holger Petersen sprach mit dem verletzten Schweden, der in Flensburg an seinem Comeback feilt.