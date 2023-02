Kim Andersson stellte die SG-Abwehr um Johannes Golla im Hinspiel vor große Probleme. Foto: Imago/Bildbyran up-down up-down 26:30-Niederlage in Schweden SG Flensburg-Handewitt hat mit Ystads IF eine Rechnung offen Von Holger Petersen | 20.02.2023, 16:19 Uhr

Die Leistung im Hinspiel warf in Krisenzeiten viele Fragen auf. Ende November verlor die SG in Südschweden, am Dienstag ab 18.45 Uhr will sie Revanche – und zwei Punkte für den Gruppensieg in der European League. Zwei Spieler fallen aus.