Magnus Röd (re.) hatte am Sonntag in Magdeburg große Mühe mit Michael Damgaard (Mitte). Für den Norweger brechen nun die letzten Wochen bei der SG Flensburg-Handewitt an. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Spielfrei bis zum 4. Juni SG Flensburg-Handewitt hat eine lange Pause, die keiner wollte Von Jannik Schappert | 22.05.2023, 14:38 Uhr

Eigentlich wollte der Handball-Bundesligist am Pfingstwochenende in Flensburg um den Titel in der European League spielen. Stattdessen müssen Johannes Golla und Co. die Spannung hochhalten für den Endspurt in der Liga, in dem es für die SG sportlich um kaum noch etwas geht. Interimstrainer Mark Bult erklärt die Diskussion um seine Person für erledigt.