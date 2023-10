Während einige Handball-Bundesligisten – darunter der THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf – im DHB-Pokal bereits die Segel streichen mussten, steigt die SG Flensburg-Handewitt erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein. Dieses Recht hatte sie sich durch den dritten Platz im Wettbewerb des Vorjahres ebenso wie die Rhein-Neckar Löwen (Pokalsieger) und der SC Magdeburg (Finalist) erworben.

Nun steht fest, auf wen die SG in der Runde der letzten 16 Mannschaften trifft. Das Team von Trainer Nicolej Krickau empfängt am 12. oder 13. Dezember den Bergischen HC. Mit dem BHC hatten sich die Flensburger erst vor kurzem in der Liga duelliert und 33:28 gewonnen.

Sollte die SG weiterkommen, steht am 3./4. Februar 2024 das Viertelfinale im Kalender. Das Final Four in Köln steigt am Wochenende 13./14. April.