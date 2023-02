Johannes Golla streckt sich nach dem Ball. Der Kapitän der SG Flensburg-Handewitt traf in Stuttgart sechs Mal. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt dreht beim TVB Stuttgart einen Sechs-Tore-Rückstand Von Jannik Schappert | 12.02.2023, 17:47 Uhr

Das Spiel der Mannschaft von Maik Machulla unterliegt in Stuttgart zwar zu vielen Schwankungen, doch am Ende behält die SG kühlen Kopf und gewinnt 32:30. Das Spitzenquartett der Bundesliga bleibt in Sichtweite.