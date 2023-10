SG-Gegner am Sonntag Südtirol, SG Flensburg-Handewitt, Spanien, Balingen – die Reise des Leo Prantner Von Mattes Weithase | 13.10.2023, 17:08 Uhr Mit dem THW Kiel und Patrick Wiencek hat es Leo Prantner (re.) von HBW Balingen-Weilstetten in dieser Saison schon aufgenommen. Foto: Imago/Eibner up-down up-down

Leo Prantner lebte ein Jahr in der Flensburg Akademie und saugte bei der SG Flensburg-Handewitt alles auf. Über Umwege ist der Italiener wieder in der Handball-Bundesliga gelandet. Am Sonntag ist er mit HBW Balingen-Weilstetten in Flensburg zu Gast.